Спасатели Коми предупреждают: весенний лед коварен. МЧС России по региону распространило информацию, как вести себя у водоемов перед паводком. "Комиинформ" публикует памятку.

Главное правило поведения у водоема в этот период – ни в коем случае не выходить на ледовую поверхность реки или озера. Конечно, при происшествии на водоеме одним из первых действий должно быть сообщение о случившемся в "Службу спасения – 112".

Попадание человека в ледяную воду может грозить так называемым "бледным" утоплением. Такое утопление обусловлено воздействием студеной воды, которая вызывает рефлекторный спазм дыхательных путей, вследствие чего вода в легкие не попадает. К тому же неожиданный контакт с холодной водой часто приводит к рефлекторной остановке сердца. В этих случаях кожные покровы приобретают бледно-серый цвет, именно поэтому такой тип утопления называется "бледным".

Как оказать помощь человеку, ставшему жертвой бледного утопления? Главное, следует помнить, что при утоплении в холодной воде есть все основания рассчитывать на спасение даже в случае длительного пребывания под водой. При бледном утоплении нет необходимости удалять воду из дыхательных путей и желудка.

После извлечения утонувшего из ледяной воды недопустимо терять время на перенос его в теплое помещение. Экстренную помощь необходимо начать оказывать пострадавшему сразу после извлечения из полыньи. В первую очередь следует повернуть спасенного на спину и убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии. При отсутствии пульса на сонной артерии необходимо нанести прекардиальный удар и приступить к реанимации.

Если признаки жизни не появляются, не следует переносить пострадавшего в теплое помещение, так как профилактика простудных заболеваний в данном случае будет более чем абсурдной. Следует в ожидании помощи продолжать реанимационные мероприятия до прибытия спасателей или медицинских работников. Если же утонувший подал признаки жизни, следует укутать его в теплую сухую одежду, по возможности дать ему горячее питье, переместить пострадавшего в теплое помещение. Если населенный пункт находится в отдалении, следует вызвать спасателей, позаботиться о костре и об укрытии пострадавшего.

Человека, перенесшего утопление, необходимо госпитализировать независимо от его состояния и самочувствия. Поэтому "скорую помощь" следует вызвать обязательно.

Напомним, в преддверии весеннего паводка в Коми уже зафиксирован инцидент на тонком льду. 9 апреля под Сыктывкаром под лед по пояс провалился мужчина 1980-го года рождения. В момент происшествия он был один и самостоятельно дозвонился спасателям.

С сильным переохлаждением и в шоковом состоянии мужчину доставили в реанимацию.