Ранним утром в Воркуте загорелся жилой дом

15 апреля 2017 года, 10:10 | Воркута
Фото ГУ МЧС России по Коми

Сегодня рано утром в Воркуте загорелся жилой дом. Вызов на пульт дежурного поступил 15 апреля в 4:53. На место незамедлительно выехали пожарные.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в здании по улице Суворова. Пожар на площади два "квадрата" удалось ликвидировать в 5:20.

В момент происшествия в квартире находился мужчина. Пожарные вывели его на улицу, от госпитализации хозяин жилья отказался.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении принимали участие две единицы техники и четыре пожарных, добавили в МЧС.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: пожар, МЧС, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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