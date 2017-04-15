Ранним утром в Воркуте загорелся жилой дом

Сегодня рано утром в Воркуте загорелся жилой дом. Вызов на пульт дежурного поступил 15 апреля в 4:53. На место незамедлительно выехали пожарные.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в здании по улице Суворова. Пожар на площади два "квадрата" удалось ликвидировать в 5:20.

В момент происшествия в квартире находился мужчина. Пожарные вывели его на улицу, от госпитализации хозяин жилья отказался.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении принимали участие две единицы техники и четыре пожарных, добавили в МЧС.