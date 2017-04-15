Ранним утром в Воркуте загорелся жилой дом
15 апреля 2017 года, 10:10 | Воркута
Сегодня рано утром в Воркуте загорелся жилой дом. Вызов на пульт дежурного поступил 15 апреля в 4:53. На место незамедлительно выехали пожарные.
Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в здании по улице Суворова. Пожар на площади два "квадрата" удалось ликвидировать в 5:20.
В момент происшествия в квартире находился мужчина. Пожарные вывели его на улицу, от госпитализации хозяин жилья отказался.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
В тушении принимали участие две единицы техники и четыре пожарных, добавили в МЧС.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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