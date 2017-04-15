В феврале средняя зарплата в Коми составила 41,9 тыс. рублей

В феврале 2017 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 41,9 тысячи рублей.

По оценке, на 16,6% больше, чем в среднем по России, сообщает Комистат.

По сравнению с февралем предыдущего года заработная плата увеличилась на 2%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 1,9%.

Номинальный рост заработной платы наблюдался в таких видах деятельности как: финансовая и страховая, деятельность предприятий общественного питания, производство и распределение газообразного топлива, нефтедобыча, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, производство напитков, производство бумаги и других.

В некоторых видах деятельности, включая строительство, деятельность воздушного транспорта, деятельность в области права и бухгалтерского учета, издательская деятельность, научные исследования и разработки, лесозаготовки, производство одежды, деятельность по чистке и уборке и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, государственном управлении величина заработной платы осталась на уровне предыдущего года.

По-прежнему сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В феврале т.г. наибольший размер оплаты труда сложился в добыче сырой нефти и природного газа, производстве нефтепродуктов, в деятельности трубопроводного транспорта, в деятельности по предоставлению финансовых услуг, где было занято 7% от среднесписочной численности работающих в организациях. В этих видах деятельности заработная плата вдвое превышала среднереспубликанский уровень.

В то же время, уровень оплаты труда работников культуры и спорта (28 тыс. рублей) в феврале был ниже среднереспубликанского на 33%, работников образования (28,6 тыс. рублей) - на 32%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (31,9 тыс. рублей) - на 24%.