На реке Ухта проводится регулярный мониторинг воды на предмет содержания нефтепродуктов

Мониторинг организован Администрацией МО ГО "Ухта" и МУП "Ухтаводоканал". Поверхностный забор воды остановлен, водоснабжение осуществляется из подземных источников.

"В период таяния снега увеличивается вероятность попадания в воду нефтепродуктов. В этот период наши инспекторы работают в усиленном режиме. Предварительные данные положительны, содержание нефтепродуктов в реке Ухта не превышает предельно допустимых концентраций", – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Республики Коми Роман Полшведкин.

Мониторинг водных объектов в Ухтинском районе проводится регулярно. В связи с прошлогодним нефтеразливом на р. Ярега контроль над водными объектами усилен. Мобилизованы все средства, природоохранные инспекторы работают в усиленном режиме. Промышленные предприятия – природопользователи представили свои природоохранные программы и проводят мероприятия по недопущению попадания нефтепродуктов в водные объекты.

На текущий момент результаты проб воды на наличие нефтепродуктов таковы:

01.03.2017 0,03 мг/дм³ 06.03.2017 0,008 мг/дм³ 13.03.2017 0,005 мг/дм³ 20.03.2017 0,005 мг/дм³ 03.04.2017 0,0013 мг/дм³ 13.04.2017 0,018 мг/дм³

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов для рыбохозяйственных водоемов составляют 0,05 мг/дм³.

Для недопущения попадания нефтепродуктов в водные объекты и проверки качества воды сформирована межведомственная комиссия по проверке выполнения мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья 2017 года организаций нефтяной отрасли. В состав комиссии вошли специалисты Минпрома республики, управлений Росприроднадзора и Ростехнадзора, а также природоохранной прокуратуры. Председателем назначен Роман Полшведкин. Комиссия будет работать в Ухте в конце апреля-начале мая.

Пробы воды из р. Ухта продолжают отбираться дважды в день. Результаты проб будут публиковаться в открытом доступе на сайтах Минпрома Коми и Администрации МО ГО "Ухта", сообщает пресс-служба Минпрома РК.