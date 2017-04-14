Несколько детей в Коми проходят лечение после игры в "группах смерти"

Первое сообщение о "группе смерти" "Синий кит" в Коми поступило в полицию из Воркуты. В короткие сроки информация о группах смерти распространилась в подростковой среде. На 1 апреля в МВД республики находится на контроле 36 заявлений по "Синему киту" из Ижмы, Усть-Цильмы, Удоры и других районов.

Проверка выявила 14 детей с телесными повреждениями, из них 10 мальчиков. У детей с помощью циркуля на теле нацарапаны киты. Такую информацию на круглом столе "Ребенок и суицид. Роль общественности в решении проблемы" 14 апреля озвучила представитель МВД Коми Лариса Бадаева.

По словам эксперта, сообщения в правоохранительные органы поступают исключительно от социальных педагогов, но не от родителей.

В Инте 10-летний мальчик обратился к психологу и рассказал о том, что ему угрожают убийством близких, сам он достиг 27-го уровня в игре. Правоохранители и соцработники среагировали на сообщение, компьютер ребенка изъяли, проводится расследование.

Мальчик в беседе со специалистом сообщил, что у него зависимость от игры, ему хочется продолжить. При этом его мама находилась все время рядом, она сидит дома по уходу за младшим ребенком. Сейчас юный интинец проходит лечение у психотерапевта.

По информации "Комиинформа", таких детей в Коми уже шестеро.

Как рассказала Л.Бадаева, с 10 по 21 апреля в Коми прошла профилактическая акция "Безопасный интернет". Правоохранители рассказывали детям, как не стать жертвами преступления в сети. По словам представителя МВД Коми, с начала года в республике наблюдается всплеск сексуальных преступлений против детей, связанных с интернетом. По мнению правоохранителей, в преддверии летнего сезона профилактика особенно актуальна.

При этом Л.Бадаева отметила, что роста суицидов среди несовершеннолетних в Коми нет. Такая статистика в регионе ведется с 2005 года. И разговаривать с детьми о "Синем ките" категорически запретила, так как эти беседы вызывают устойчивый интерес к игре. Профилактические беседы с ребенком может вести только квалифицированный специалист.

Тема суицидов сегодня остро стоит в Белоруссии, Украине, Казахстане. Практика показывает, что закрывать "группы смерти" бесполезно: они появляются вновь и вновь.

По мнению детского омбудсмена Нелли Струтинской, всеобщий ажиотаж вокруг опасной виртуальной игры уже привел к особому интересу к этой теме в детской среде.