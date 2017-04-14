В ДТП в Сысольском районе погибли кировчане / подробности/

В смертельной аварии в Сысольском районе Коми погибли жители Кирова. Еще один человек получил различные травмы. Об этом "Комиинформу" сообщили в госпатоинспекции республики.

По информации ГИБДД, 14 апреля в 15:10 на 50-м километре автодороги Куратово - Широкий Прилук столкнулись два автомобиля. Водитель 1989-го года рождения двигался на автомашине "ГАЗ" со стороны Архангельской области к автодороге Чебоксары - Сыктывкар.

В какой-то момент он почувствовал сильный удар сзади, после чего вышел на трассу. Мужчина обнаружил, что в его транспортное средство въехала "Нива Шевроле". Как выяснилось, легковым автомобилем управлял мужчина 1988-го года рождения. Он погиб на месте до приезда медиков.

Также в ДТП погиб пассажир "Нивы" 1979-го года. Еще один человек пострадал, его возраст выясняется. Пострадавший был госпитализирован непосредственно после аварии.

На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.