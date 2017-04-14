В Сысольском районе в ДТП погибли два человека
14 апреля 2017 года, 18:40 | Сысольский
В Сысольском районе Коми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.
По информации ГИБДД, 14 апреля в 15:10 на 49 километре автодороги Куратово - Широкий Прилук столкнулись автомобили "ГАЗ" и "Нива Шевроле".
Два человека погибли до приезда скорой медицинской помощи и еще один - получил травмы различной степени тяжести.
На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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