В Сысольском районе в ДТП погибли два человека

В Сысольском районе Коми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

По информации ГИБДД, 14 апреля в 15:10 на 49 километре автодороги Куратово - Широкий Прилук столкнулись автомобили "ГАЗ" и "Нива Шевроле".

Два человека погибли до приезда скорой медицинской помощи и еще один - получил травмы различной степени тяжести.

На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.