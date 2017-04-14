В Сысольском районе в ДТП погибли два человека

14 апреля 2017 года, 18:40 | Сысольский
Фото Антона Пархачева

В Сысольском районе Коми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

По информации ГИБДД, 14 апреля в 15:10 на 49 километре автодороги Куратово - Широкий Прилук столкнулись автомобили "ГАЗ" и "Нива Шевроле".

Два человека погибли до приезда скорой медицинской помощи и еще один - получил травмы различной степени тяжести.

На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Комиинформ
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, коми, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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