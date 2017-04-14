Республиканская станция переливания крови готова к чрезвычайным ситуациям. Об этом в ходе прямой линии по вопросам донорства заявили заместитель главного врача станции Олег Бекетов и заведующий отделением выездной бригады станции Сергей Шендриков.

"В случае возникновения ситуации, когда населению массово потребуются препараты крови, станция готова среагировать и сможет обеспечить нужный объем. У нас очень большой запас плазмы, с ней критических ситуаций просто не может возникнуть, есть запас и красной крови. И если вдруг потребуется срочно пополнить запасы крови по причине большого ее расхода, у нас есть для этого все необходимые механизмы. Есть специальная выездная бригада, мы можем работать хоть каждый день, если потребуется, в любых условиях", - рассказал С.Шендриков.

О.Бекетов поддержал коллегу и отметил, что в случае чрезвычайного положения сотрудники станции также могут обратиться в любой вуз или на любое крупное предприятие и организовать сбор крови среди студентов или сотрудников.

Отметили они и то, что у станции налажены пути сообщения между лечебными учреждениями. Так, при помощи санитарной авиации и наземного транспорта доставить кровь по республике можно примерно за три часа.