Сколько заработали сенаторы от Коми в прошлом году

Российские сенаторы предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2016 год. Информация размещена на сайте Совфеда.

Заработок сенатора Валерия Маркова составил 4 млн. 954 тыс рублей.

Его супруга задекларировала 564 тыс рублей.

В собственности Маркова - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства - 1978 кв.м, в собственности супруги - участок под индивидуальное жилищное строительство - 641 кв.м

Также чета Марковых владеет двумя жилым домами - 99 и 172 кв.м.

Супруга также владеет квартирой площадью 26 кв.м. и нежилым помещением в цокольном этаже - 188.40 кв.м.

В пользовании сенатора - жилой дом 172,8 кв.м. и квартира площадью 93 кв.м. Также в собственности Маркова имеется автомобиль Hyundai Tucson.

Еще один член Совета Федерации от Коми - Дмитрий Шатохин - задекларировал 2 млн. 365 тыс.рублей.

Супруга Шатохина получила 205 тыс. рублей.

В собственности семьи Шатохиных - квартира площадью 33 кв.м. Также сенатор владеет автомбилем Ssangyong Kyron, снегоходом "Буран-АД" и прицепом к легковым техническим средствам МЗСА 817716.

В пользовании сенатора также имеется квартира 113 кв.м.