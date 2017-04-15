В конном центре "Аврора" новый питомец - карликовая ячиха Бьянка

Новый питомец – двухлетняя тувинская ячиха "Бьянка" - на днях появился в сыктывкарском конном центре "Аврора".

Директор конного центра Наталья Денисова рассказала "Комиинформу", что давно мечтала приобрести такое диковинное для Севера животное, чтобы разнообразить живность, обитающую в центре.

"Яки – диковатые животные, у них реактивная, импульсивная психика, поэтому они могут быть непредсказуемы, - рассказала Н. Денисова. – Я два года искала именно такой карликовый вид - маленького безрогого яка, потому что с большим мы бы просто не справились. Опыт моих друзей, которые содержат карликовых яков, показывает, что при надлежащем уходе это очень красивое, пушистое, приятное животное. В природной среде они обитают в горных условиях, подобно верблюдам и северным оленям они могут находиться на улице круглый год и отлично переносят морозы, а вот жару - с трудом. Думаю, что мы найдем решение этой проблемы".

Ячиха находится в конном центре всего несколько дней. Поначалу самка не подпускала к себе людей, защищалась копытами, демонстрируя повадки дикого животного. Спустя пару дней Бьянка начала привыкать к людям и позволять себя гладить.

Животное, которое раньше содержалось в стаде, постепенно осваивает новую для себя пищу. Ячихе, которая раньше ничего, кроме травы и воды, не пробовала, понравился овес и яблоки, а вот к хлебу, моркови и комбикорму она интереса пока не проявляет.

"Должно пройти время, прежде чем она станет ручной, - отметила Н. Денисова. – Надеемся, что карликовая ячиха привнесет некоторую изюминку в наш импровизированный зоопарк. Детям будет интересно и прокатиться на ней, и сфотографироваться с животным. Пообщаться с Бьянкой можно будет через месяц, сейчас она находится на карантине".

Сейчас у животного период линьки, как и у многих других подопечных зоопарка. Как только она привыкнет к людям, шесть животного приведут в порядок.