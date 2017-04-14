Жителя Студенца судят за повторное пьяное вождение и наезд на сотрудника ДПС

14 апреля 2017 года, 18:35 | Усть-Вымский
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель прокурора Усть-Вымского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого безработного 29-летнего жителя п. Студенец. Органом предварительного расследования он обвинятся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

По версии следствия, ночью 28 декабря 2016 года сотрудники ДПС в п. Студенец остановили для проверки подозрительную автомашину. Находившийся за рулем нетрезвый местный житель, ранее лишенный водительских прав, попытался скрыться от инспекторов. Находившийся под действием алкоголя и наркотиков молодой человек не справился с управлением, автомобиль ушел в занос и остановился. Когда к машине нарушителя подбежал сотрудник полиции водитель тронулся с места, сбив с ног инспектора и несколько метров провезя его на капоте. После того, как сотруднику ДПС удалось спрыгнуть с капота, водитель попытался скрыться с места происшествия, однако съехал в кювет, после чего был задержан.

В ходе предварительного расследования вину в содеянном житель Студенца не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Вымский районный суд. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по Усть-Вымскому району СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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