Предприниматели Коми не обладают достаточной информацией о мерах господдержки

15 апреля 2017 года, 12:00 |
Фото Антона Пархачёва

Уровень развития предпринимательства в республике недостаточен. Министр экономики Коми Марина Анисимова на совместной коллегии Минэка, Минфина и Минимущества РК особенно отметила небольшую долю предприятий в производственной сфере — всего 8%.

В прошлом году сформирована трехуровневая система государственной финансовой помощи предпринимателям. Муниципальные программы поддерживаются как региональным, так и федеральным бюджетами. Такая помощь дает положительный эффект. Например, в прошлом году благодаря этому появилось 252 рабочих места.

Наибольшее количество компаний сосредоточено в городах. При этом 57% от общего объема государственной поддержки бизнеса осуществляется районами. Министр обратила внимание на пассивность муниципальных властей по работе с бизнесом. 73% оказанной поддержки носило прямую форму.

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"К сожалению, не востребованы такие виды поддержки, как возмещение затрат на уплату лизинговых платежей, процентов по кредитам. В этой связи мы прорабатываем вопрос о развитии системы одного окна для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит адресно сопровождать предпринимателей на всех стадиях получения поддержки", - сообщила М.Анисимова.

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Одной из самых доступных форм поддержки является микрозайм. Предпринимателям дают возможность взять кредит до одного миллиона рублей сроком до трех лет по сниженной процентной ставке - от 10 до 12% годовых. Однако этим воспользовались предприниматели только из 11-ти городов и районов Коми.

М.Анисимова сделала вывод, что бизнесмены не знают о таком виде поддержки, а местные власти об этом их не информируют.

Илья Баканов
  Ключевые слова: поддержка, бизнес
  Рубрика: Экономика
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