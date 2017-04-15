Предприниматели Коми не обладают достаточной информацией о мерах господдержки

Уровень развития предпринимательства в республике недостаточен. Министр экономики Коми Марина Анисимова на совместной коллегии Минэка, Минфина и Минимущества РК особенно отметила небольшую долю предприятий в производственной сфере — всего 8%.

В прошлом году сформирована трехуровневая система государственной финансовой помощи предпринимателям. Муниципальные программы поддерживаются как региональным, так и федеральным бюджетами. Такая помощь дает положительный эффект. Например, в прошлом году благодаря этому появилось 252 рабочих места.

Наибольшее количество компаний сосредоточено в городах. При этом 57% от общего объема государственной поддержки бизнеса осуществляется районами. Министр обратила внимание на пассивность муниципальных властей по работе с бизнесом. 73% оказанной поддержки носило прямую форму.

"К сожалению, не востребованы такие виды поддержки, как возмещение затрат на уплату лизинговых платежей, процентов по кредитам. В этой связи мы прорабатываем вопрос о развитии системы одного окна для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит адресно сопровождать предпринимателей на всех стадиях получения поддержки", - сообщила М.Анисимова.

Одной из самых доступных форм поддержки является микрозайм. Предпринимателям дают возможность взять кредит до одного миллиона рублей сроком до трех лет по сниженной процентной ставке - от 10 до 12% годовых. Однако этим воспользовались предприниматели только из 11-ти городов и районов Коми.

М.Анисимова сделала вывод, что бизнесмены не знают о таком виде поддержки, а местные власти об этом их не информируют.