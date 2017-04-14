Доноры в Коми - интеллигентные здоровые люди

Донором достоин стать не каждый. О том, как происходит отбор и какие люди становятся донорами в республике, рассказал сегодня, 14 апреля, в ходе прямой рассказали сотрудники Республиканской станции переливания крови.

Специалисты станции подчеркнули, что вопреки популярному мнению, маргинальные и пьющие люди к донорству не допускаются.

"Мы очень часто слышим, что сдавать кровь приходят алкоголики, что 622 рубля - это "целых две бутылки водки", но мы все должны понимать, что каждого потенциального донора осматривает врач, все проходят осмотр, и алкоголики уже на этом этапе отсеиваются. Нам нет смысла привлекать к донорству таких людей, потому что даже если мы допустим их к сдаче крови, она просто не пройдет биохимический анализ и отправится в отбраковку. Мы не допускаем даже тех, кто просто приходит в неопрятном виде, у нас есть инструкция: донор должен быть аккуратно одет, опрятен, с чистыми руками. Мы этого придерживаемся, и кровь у нас сдают интеллигентные и здоровые люди", - рассказал заведующий отделение выездной бригады станции переливания крови Сергей Шендриков.

Доноров также предупреждают и о том, что за 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за три часа до сдачи крови следует воздержаться от курения. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики.

Все это может сказаться на анализе биохимических показателей и кровь окажется непригодной для использования. Об этом также предупреждают специалисты станции, и, выявляя нарушения, приглашают донора в другой день.

"Донорство на данном этапе - это механизм, который позволяет обществу быть здоровым. Большинство приходит к нам совсем не за деньгами, а только лишь из идейных соображений. Для людей донорство - это призыв к самодисциплине. Очень многие ведут здоровый образ жизни постоянно, поскольку являются "кадровыми" донорами и понимают, что их в случае необходимости могут вызвать", - дополнил заместитель главного врача станции по специальной работе Олег Бекетов.

По поводу сознательности доноров высказался и С.Шендриков. "Каждый человек хочет сделать в мире что-то важное, а сдать кровь это именно такое дело, серьезное и необходимое. Человек, который сдал кровь, однозначно спас кого-то и прожил свою жизнь не зря", - подытожил он.

Напомним, сегодня доноры получают компенсацию на усиленное питание в размере 622 рубля 60 копеек, а также справку на два дня отдыха с сохранением среднего заработка. Женщины могут сдавать кровь четыре раза в год, мужчины - на один раз больше.