Год добрых дел: эффект бумеранга

Особую специфику информационному наполнению уходящей недели придала инициатива главы Коми по проведению 2017-го под знаком добрых дел. Эту идею общественники не просто одобрили, но уже и подхватили, наперебой оглашая те проекты, которые намерены воплотить в жизнь в рамках тематического года.

Как сообщал "Комиинформ", предложение Сергей Гапликов озвучил в понедельник в Сыктывкаре – на встрече с членами Общественной палаты республики. Мотивация очевидна: задать в регионе позитивную повестку на весь год, объединить усилия власти и общества в реализации конкретных дел, которые позволят оказать помощь тем землякам, кто в ней особенно нуждается, а также в целом содействовать светлому настрою на жизнь и работу на малой родине.

В течение недели десятки общественных объединений выступили в СМИ с заявлениями о том, как они намерены провести Год добрых дел. Судя по креативу и активности лидеров народного мнения, идея, действительно, вдохновила и воодушевила на полезный труд, причем не только в Сыктывкаре, но также в других городах и районах.

Конечно, нашлись и скептики. Дескать, добрыми делами надо заниматься постоянно по жизни, а не только с апреля по декабрь текущего года. Так а кто спорит-то? Вот и занимайтесь. Правда, ответные вопросы о том, а что ими уже сделано, "диванные критики" проигнорировали. То ли от природной скромности, то ли по причине того, что сказать-то и нечего. Осуждать других ведь гораздо проще, чем показать, как надо, на личном примере.

Еще одна категория (к счастью, таковых меньшинство) ожидает добрых дел от самой власти, от общественников, словом, от окружающих. Мол, вы начните, а мы посмотрим – присоединяться ли.

Повторюсь, отрицательной реакции последовало гораздо меньше, нежели положительной. Это значит, что и среди взрослых в нашей республике не перевелись отзывчивые, чуткие и идейные люди, и среди молодежи растет немало идейных волонтеров.

Следует помнить: не всё в этой жизни измеряется деньгами и иными материальными ценностями. К человеку возвращается всё, что он делает сам: как добро, так и зло. И нам самим выбирать – какой бумеранг запускать в своей собственной жизни.