Члены Правительства Коми отчитались о доходах за прошлый год.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, и членов их семей размещены на официальном портале Республики Коми.

Первый заместитель председателя Правительства Коми Лариса Максимова заработала в прошлом году 4 млн.926 тыс. рублей.

Супруг Л.Максимовой задекларировал доход в сумме 2 млн.642 тыс. рублей.

Заместитель председателя Правительства Коми-министр строительства, тарифов, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Константин Лазарев получил в прошлом году 6 млн. 019 тыс.рублей.

Супруга Лазарева заработала в прошлом году 7 млн. 500 тыс рублей.

Доход заместителя председателя Правительства Республики Коми-министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николая Герасимова составил 4 млн. 315 тыс. рублей.

Супруга Герасимова "показала" доход в сумме 5 млн. 663 тыс.рублей.

Заместитель председателя Правительства Республики Коми-министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев задекларировал доход в сумме 2 млн. 465 тыс. рублей. Жена Князева заработала 128 тыс.рублей.

Годовой заработок заместителя председателя Правительства Республики Коми-постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации Григория Саришвили составил 3 млн. 635 тыс.рублей, его супруги - 146 тыс.рублей.

Заместитель председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова получила в прошлом году 8 млн.100 тыс. рублей. Ее супруг - 2 млн. 975 тыс.рублей. Несовершеннолетний ребенок Михальченковой задекларировал доход в сумме 1 млн. 616 тыс. рублей.

Доход заместителя председателя Правительства Республики Коми, специального представителя Республики Коми Джамал-Лейлы Яндиева составил 185 тыс.рублей.

Министр экономики Коми Марина Анисимова получила за год 718 тыс.рублей, министр здравоохранения Дмитрий Березин - 2 млн. 617 тыс. рублей, его супруга - 1 млн. 238 тыс. рублей, министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной - 2 млн. 463 тыс. рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Игорь Бобков заработал за год 3 млн. 524 тыс. рублей, немногим меньше заработала его супруга - 3 млн. 443 тыс.рублей.

Годовой заработок председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александра Бурцева составил 2 млн. 680 тыс. рублей, его супруги - 725 тыс.рублей.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов получил в прошлом году 1 млн. 367 тыс.рублей.

Министр юстиции Республики Коми Дмитрий Наумов задекларировал 2 млн. 745 тыс. рублей, его супруга - 140 тыс. рублей.

Доход руководителя Администрации главы Коми Михаила Порядина составил 3 млн. 179 тыс.рублей.

Министр финансов Республики Коми Галина Рубцова получила за год 2 млн. 894 тыс рублей, министр национальной политики Коми Елена Савтенко - 2 млн. 621 тыс. рублей, министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин - 2 млн. 570 тыс. рублей, министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин - 2 млн. 631 тыс. рублей. Супруга Семяшкина получила 414 тыс.рублей.

Руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев за год заработал 3 млн. 300 тыс.рублей. Доход его супруги составил 2 млн. 049 рублей.

Более подробно с имущественным положением членов правительства Коми можно ознакомиться здесь.