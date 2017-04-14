Под Ухтой "Шевроле Лачетти" врезался в стоящий на обочине "Фольксваген Поло"

14 апреля 2017 года, 17:15 | Ухта
Фото ГИБДД

Под Ухтой зафиксирован дорожный инцидент с участием двух иномарок. Пассажирка одной из них получила травму.

Как сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, 13 апреля в 23:10 водитель 1977-го года рождения, управляя "Шевроле Лачетти", ехал по улице Ветлосяновская со стороны поселка Ветлосян к городу.

Возле дома №2 по Ветлосяновской он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в стоявший на обочине "Фольксваген Поло", за рулем которого находилась девушка-водитель 1992-го года рождения.

После этого "Фольксваген" откинуло на 25-летнюю пассажирку иномарки, которая в этот момент вышла из машины. С ушибом плеча пострадавшая обратилась в отделение травматологии Ухтинской горбольницы сегодня, 14 апреля.

Водители автомашин к административной ответственности в течении года не привлекались, добавили в ГИБДД.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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