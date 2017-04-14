В Усинске судят мастера нефтяной компании за смерть работника

14 апреля 2017 года, 16:35 | Усинск
Фото Антона Пархачёва

Следственным отделом по г.Усинск СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении мастера бригады ООО "СК РУСВЬЕТПЕТРО", обвиняемого в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека (ч.1 ст.217 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2016 года в районе 64 км нефтепромыслового трубопровода (поселок Возей Усинского района) при обходе и осмотре технологического оборудования оператор технологических установок обнаружил технический сбой работы путевого подогревателя, а именно, сбой процесса работы горелки.

Поднявшись на площадку обслуживания, мужчина приоткрыл технологическое окно и увеличил подачу топлива в топочное устройство. В результате резкого обогащения топливом процесса горения произошел выброс через смотровое окно горящей нефти в область груди и лица пострадавшего. Оператор получил ожоги головы, шеи, туловища и конечностей, впоследствии квалифицированные, как тяжкий вред здоровью. Через неделю в ходе проведения операции, выполненной по жизненным показаниям, мужчина скончался в больнице.

Как установлено в ходе следствия, мастер бригады допустил оператора к работе с вышеуказанным взрывоопасным объектом, который не был оборудован системой автоматизации (сигнализации и блокировки), что в силу требований безопасности, категорически запрещено. Потерпевший ввиду невозможности автоматической остановки технологического процесса был вынужден в ручном режиме устранять возникшие неисправности, что привело к выбросу горящей нефти и получению тяжкого вреда здоровью.

Следствием собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: суд, смерть, Нефть
  Рубрика: Право
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