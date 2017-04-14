Специалисты Республиканской станции переливания призывают не доверять сообщениям в социальных сетях

14 апреля 2017 года, 18:54 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Пользователи социальных сетей нередко становятся свидетелями публикаций, в которых неравнодушных граждан просят сдать для кого-то кровь. Вопрос о том, как реагировать на такие сообщения, адресовала специалистам Республиканской станции переливания крови жительница Корткероса в ходе прямой линии по вопросам донорства в Коми.

На вопрос ответил заместитель главного врача станции по специальной работе Олег Бекетов. Он объяснил, что слепо верить таким сообщениям не нужно, информацию стоит проверить, чтобы не стать жертвой мошенников.

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"Правдивую информацию о людях, которым действительно нужна помощь, можно узнавать через официальную группу станции переливания, либо на сайте министерства здравоохранения. Также можно доверять информации опубликованной в региональных СМИ. Если это какие-то паблики в социальных сетях, есть опасность, что это мошенничество", - подчеркнул он.

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Сообщения с призывом сдать кровь нередко содержат просьбу уведомить о том, что кровь была сдана и для кого, то есть человеку предлагается позвонить или написать смс. Так мошенники получают персональные данные доноров и снимают деньги, например, при звонке на платную линию.

Специалисты станции обращают внимание граждан, что официальные источники не практикуют никаких уведомлений. Для того, чтобы достоверно убедиться, является ли сообщение правдивым, можно обратится непосредственно на станцию переливания крови: лично, по телефону или через группу.

Также специалисты подчеркивают, что ситуации, когда необходима кровь определенной группы, чаще всего решаются и вовсе без публикаций. Над этим работает отдел комплектования донорских кадров.

"Если вдруг не хватает какой-то группы крови, отдел комплектования "садится" на телефон и обзванивает по базе данных людей с необходимой группой, - отметил заведующий отделением выездной бригады станции Сергей Шендриков и добавил: - Часто такие посты появляются еще и по причине недопонимания между родственниками пациента, нуждающегося в переливании".

Тем не менее донорам, которые приходят в результате таких сообщений, никогда не отказывают, даже если запись была "фейковой", и работают с ними, если у желающего сдать кровь нет противопоказаний по здоровью.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: социальные сети, мошенничество, доноры
  Рубрика: Общество
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