Павел Поташов: "Инициативы Года добрых дел должны исходить не только от главы, но и самих жителей республики"

Инициатива, исходящая от руководства, - это не информация к размышлению, а руководство к действию. Такое мнение высказал "Комиинформу" председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике Павел Поташов, комментируя идею главы Коми Сергея Гапликова посвятить 2017-й Году добрых дел.

"Инициативу я поддерживаю, но не устану повторять, что она должна исходить не только от главы, а от самих жителей республики. Хотя, если она не будет поддержана, то и добрых дел будет значительно меньше", - высказался П.Поташов.

Предприниматель и общественник напомнил, что сейчас в интернете в целом и на канале "Ютуб", в частности, выложено много доброго видео: пожилых людей переводят через дорогу, тонущую собаку вытаскивают из полыньи.

"В мире много людей, нацеленных на какие-то действия доброго характера. На моей памяти было много инициатив, которые не имели готового результата. Хотелось бы, чтобы эта инициатива главы республики посвятить 2017-ый году добрых дел перешла в "пятилетку добрых дел".

Сам Павел Поташов готов начать Год добрых дел со сплава по реке от поселка Ветью Княжпогостского района до Усть-Выми этим летом. В прошлом году он вместе с друзьями преодолел путешествие по Вычегде от Аныба до Усть-Локчима, изучая родной край.