Анна Гагарина: Добрые дела нужно совершать постоянно, а не только в Год добрых дел

15 апреля 2017 года, 9:35 |
Фото из архива "Комиинформа"

Региональный руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Республике Коми Анна Гагарина поддержала инициативу объявить 2017 год Годом добрых дел и рассказала "Комиинформу" о планируемых добрых делах движения в регионе.

"Делать добро так естественно для нашей человеческой природы. Все мы живём в мире, в котором постоянно можем оказывать помощь. Тёплое слово, поддержка, сопереживание, добрый поступок может спровоцировать целую цепочку хороших событий, благодарных улыбок, радости других людей. Добро всегда исходит из сердца, нужно чаще прислушиваться к нему. Много лет тому назад я сделала свой выбор и стала добровольцем. Все началось с общения с особенными детками, с тех пор прошло 10 лет. Добровольчество стало неотъемлемой частью моей жизни и делает меня счастливой", - рассказала Анна Гагарина.

По ее словам, региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Республике Коми оказывает помощь ветеранам, благоустраивает Аллеи Славы, памятные места и воинские захоронения, проводит Всероссийские акции в формате "Дни единых действий", Всероссийские исторические квесты.

"Волонтеры Победы за добрые дела и не только 9 мая! Мы призываем автомобилистов Республики Коми присоединиться к нашей Всероссийской акции "Подвези ветерана, и не на словах, а на деле выразить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и помочь им добраться до места назначения", - отмечает А.Гагарина.

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Принять участие в акции может любой автолюбитель с правами категории В, С. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и обратиться в региональное отделение движения "Волонтеры Победы" Республики Коми https://vk.com/volunteerspobedakomi . На свою машину участники акции наклеивают специальный стикер "Подвезу ветерана".

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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