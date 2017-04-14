В Коми собрали налогов на 148 миллиардов рублей

В Коми в прошлом году собрано 148 млрд. рублей. 44% этой суммы зачислено в консолидированный бюджет республики. Такие цифры озвучила министр финансов Коми Галина Рубцова, выступая на совместном заседании коллегии трех министерств: экономики, имущественных и земельных отношений и финансов.

Основными бюджетными источниками остаются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, имущественный налог и акцизы — на их долю приходится 90% налоговых поступлений. Основной прирост доходов обеспечен за счет налога на имущество — увеличение почти на 2 млрд. рублей. Поспособствовало этому изменение порядка исчисления, теперь он зависит от кадастровой стоимости. Специалисты прогнозируют рост поступлений по этому налогу и в будущем.

Собранная сумма по НДФЛ составила 22,8 млрд. рублей. Это на миллиард больше, чем в 2015-м. Г.Рубцова связывает это с возобновлением строительства газопровода "Бованенково — Ухта", а также со значительным погашением задолженности работодателей по зарплате.

Расходы консолидированного бюджета в прошлом году составили 78 млрд. рублей. Это на два миллиарда больше, чем в 2015-м. Две трети составляют расходы на социальную сферу, почти половина из них — на образование, четверть — на социальную политику, 22% - на здравоохранение, семь — на культуру и спорт.

Дефицит консолидированного бюджета составил 6,2 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим это в два раза меньше. Но каким бы ни был дефицит, он есть, и долговые обязательства растут. Сейчас государственный долг республики составляет 41,8 млрд.

"Главная цель бюджетной политики — обеспечение сбалансированности бюджета. Это можно сделать только увеличив доходы и сократив расходы. Надо признать, что резервы для увеличения бюджета за счет фискальных поступлений почти исчерпаны. Следовательно, нужно говорить о расширении налоговой базы, наращивании экономического инвестиционного потенциала", - отметила министр финансов.

Г.Рубцова сообщила, что, по заключению Минфина России, расходы бюджета Коми значительно превышают принятые на федеральном уровне нормативы. С помощью московских коллег принята республиканская программа по оптимизации расходов. Только при наличии плана по выправлению финансовой ситуации можно претендовать на федеральные дотации.