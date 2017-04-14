"Мои Документы" в Коми продолжают поддержку акции "Бессмертный полк"

14 апреля 2017 года, 16:12 |
Фото из архива "Комиинформа"

"Мои Документы" в Республике Коми продолжают поддержку акции "Бессмертный полк". Сотрудники многофункциональных центров, работающих во всех муниципалитетах, помогут бесплатно отсканировать и распечатать фотографии для всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк".

Об этом сообщила министр экономики Республики Коми Марина Анисимова в рамках исполнения поручения Главы Республики Коми Сергея Гапликова по итогам заседания оргкомитета "Победа". Как подчеркнула министр, такая безвозмездная деятельность центров "Мои Документы" также послужит примером для организаций и учреждений в рамках объявленного в республике Года добрых дел.

Также специалисты центров помогут заявителям внести информацию об их родных и близких, прошедших войну на официальный сайт движения "Бессмертный полк". В электронную летопись можно внести письма, воспоминания фотографии о героях войны, ветеранах.

Пункты приема информации для участия в акции "Бессмертный полк" организованы в центрах государственных и муниципальных услуг "Мои Документы". Подробную информацию о графике работы центров "Мои Документы" можно уточнить по телефону 8 (800) 200-8212 (звонок бесплатный) или на портале http://mydocuments11.ru

По вопросам участия в шествии "Бессмертного полка" можно обращаться к координатору акции Людмиле Атаевой (телефон 8(8212) 44-29-08, электронная почта region11@polkrf.ru). С более подробной информацией о проведении акции также можно ознакомиться в официальной группе в социальных сетях -https://vk.com/polk_11

Комиинформ
  Ключевые слова: бессмертный полк
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:10 14.04.2017
Сыктывкарцы попросили в День победы обеспечить автобусы на кладбище
12:01 14.04.2017
В Великий четверг специалисты соцзащиты помогли ветеранам прибраться в квартирах
08:20 14.04.2017
У православных - самый скорбный день в году


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Клаус Пеллер: "Мечтаю, чтобы мы в Коми жили, как в Европе"
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 апреля

День освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками 1945 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus