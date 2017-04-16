Школьники Республики Коми напишут Всероссийские проверочные работы

16 апреля 2017 года, 19:00 |
Фото из архива "Комиинформа"

С 18 апреля по 18 мая обучающиеся 4, 5, 10 и 11 классов республики примут участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР).

"ВПР – это диагностические работы, которые проводятся для оценки индивидуальных достижений школьников. Их можно сравнить с ежегодными контрольными работами, проводимыми по окончании учебного года. Отличительной чертой ВПР является то, что варианты заданий разрабатываются на федеральном уровне и едины для всей страны", – пояснила Наталья Якимова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Ученикам 4 классов предстоит проверить свои знания по русскому языку, математике и окружающему миру, 5 классов – по русскому языку, математике, истории и биологии.

Одиннадцатиклассники, не выбравшие для прохождения государственной итоговой аттестации географию, физику, химию, биологию и историю, напишут проверочные работы по данным учебным предметам.

Десятиклассники могут принять участие в ВПР по учебному предмету "География" по решению школы, если освоение данного предмета завершается в 10 классе.

Отметки по результатам ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по учебным предметам, а также при получении аттестата о среднем общем образовании, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: школа, проверочные
  Рубрика: Общество
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