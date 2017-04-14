В Свято-Вознесенском храме в селе Ыб в Пасхальную ночь ожидают наплыв паломников

14 апреля 2017 года, 16:03 | Сыктывдинский
Фото Полины Романовой

В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах и приходах Республики Коми пройдут праздничные пасхальные богослужения. По традиции, к светозарной ночи готовятся тысячи верующих, готовых провести ночь в молитвенном общении и причаститься Святых тайн Христовых.

Один из старейших в Коми храмов - Свято Вознесенский в селе Ыб Сыктывдинского района - не станет исключением. Как рассказали в приходе, в ночь Воскресения Спасителя в сельскую церковь по традиции приезжают сотни православных из города.

Поскольку служба продолжится до четырех утра, паломникам необходимо будет отдохнуть. "Отправляться ночью в обратный путь рискованно: люди будут уставшими, а дорога занимает более часа, - рассказали в приходе. - Поэтому мы обратились в Финно-угорский этнокультурный парк с просьбой помочь с размещением прихожан".

Кроме размещения в гостинице по льготной цене, парк готов предоставить бесплатные автобусы от этнопарка до храма в 23 часа и в два ночи - обратно. Бесплатно от Сыктывкара и обратно смогут добраться участники тура.

Для тех, кто решит провести в Ыбе больше времени, в Этнопарке организуют мастер-классы и поездку по святым местам. В субботу в туркомплексе организуют пасхальные мастер-классы по росписи яиц и изготовлению утятницы из сена, посещение ночной службы в Храме Серафима Саровского при Женском Серафимовском монастыре, освещение куличей и яиц. В Святое воскресение участники тура отправятся на экскурсию "Ыб – святая земля" с посещением святых источников и Свято-Вознесенского храма, где можно вдоволь назвониться в колокола с колокольни.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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