В поселке Тракт обезврежена самогонщица

Жительница Княжпогостского района обвиняется в хранении и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственным отделом по Княжпогостскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, женщина, проживающая в поселке Тракт, хранила у себя по месту жительства спиртной напиток домашней выработки (самогон) и продавала его. Согласно заключению экспертизы спиртосодержащая жидкость (самогон) содержит в своем составе высокотоксичные соединения, в концентрациях, превышающих допустимые величины для пищевой алкогольной продукции, не подлежит употреблению в качестве пищевого продукта, а при употреблении представляет опасность для жизни и здоровья человека. Данная незаконная деятельность была выявлена в декабре 2016 года в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка".

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.