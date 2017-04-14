Более 20 тысяч семей Коми полностью использовали средства маткапитала. Это составляет 40 процентов от общего количества владельцев сертификатов на материнский капитал. 31600 семей либо не воспользовались средствами, либо израсходовали маткапитал лишь частично, сообщате пресс-служба отделения ПФР по Коми.

По-прежнему наиболее популярным направлением остается перечисление средств маткапитала на погашение жилищных кредитов. Этой возможностью воспользовались 64 процента владельцев сертификата. Более 25 процентов семей направили средства на приобретение/строительство жилья.

Общая сумма средств, перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила порядка 11 миллиардов рублей.

Напомним, распорядиться материнским капиталом можно после того, как ребенку, в связи с рождением которого выдан Сертификат, исполнится три года. Исключение составляет погашение жилищных кредитов, уплата первоначального взноса по кредиту и социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов: направить средства на эти цели можно в любой момент после рождения/усыновления второго (последующего) ребенка.

Через три года после рождения ребенка средства материнского капитала можно направить на:

- улучшение жилищных условий: приобретение жилья без привлечения кредитных средств, строительство, реконструкция жилья, возмещение затрат на строительство жилья, участие в долевом строительстве;

- образование детей (любого ребенка в семье или всех детей одновременно): оплата образовательных услуг, оплата проживания в общежитии, оплата услуг по содержанию детей в детском саду;

- формирование накопительной части будущей пенсии мамы.