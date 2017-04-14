Великовозрастный хулиган, портивший машины сыктывкарцев, задержан

Полицейские Сыктывкара задержали подозреваемого в умышленном повреждении автомобилей.

В начале недели в УМВД России по городу Сыктывкару обратились владельцы иномарок "Хендай Санта Фе" и "Тойота Королла" с сообщением о повреждении их автомобилей. Неизвестный поцарапал транспортные средства, которое были припаркованы во дворе дома №45 по улице Катаева. Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый сыктывкарец 1957 года рождения.

Со слов нарушителя, ему не понравилось, как владельцы автомобилей паркуют свой транспорт, поэтому он и поцарапал автомашины. Вину мужчина признает, но в содеянном не раскаивается. Сыктывкарцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к трем фактам умышленного повреждения автомобилей.

Помимо уголовной ответственности, предусмотренной за повреждение имущества, жителю Сыктывкара предстоит возместить всем собственникам поврежденных автомобилей сумму ущерба.

МВД по Республике Коми предупреждает: если вы стали свидетелем нарушения правил парковки, необходимо действовать в рамках закона. Необходимо произвести фото- или видеофиксацию неправильной парковки.

При фото и видеосъемке необходимо обращать внимание на следующие ключевые моменты. На фото обязательно должны быть видны номерные знаки. Также на съемке должно быть четко видно, что автомобиль нарушает правила дорожного движения. Такая потребность обусловлена тем, что сотрудники госавтоинспекции должны четко знать, за что именно они будут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

Передать сообщение можно тремя способами - лично, заказным письмом или через официальный сайт МВД. Также необходимо подать в ГИБДД заявление, в котором следует указать дату, время и место, когда и где было совершено нарушение, а также данные автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Коми.