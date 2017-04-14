В выходные погода в Коми испортится

14 апреля 2017 года, 15:06 |
Фото Антона Пархачёва

В выходные дни погоду в республике испортит обширный циклон, который придёт к нам с центральных районов России.

В субботу в зоне влияния циклона окажутся южные и центральные районы республики, днём здесь пройдут интенсивные дожди. Но температурный фон по республике ещё заметно не поменяется — ночью -2...+3С, на севере до -8С, днём +2...+7С; в районе Воркуты ночью ещё морозы до -18С, днём -6...-11С.

В воскресенье под влияние циклона попадёт вся территория республики — ожидается порывистый ветер, на основной территории понижение температуры, дождь будет переходить в снег.

Температура воздуха будет близка к нулевой отметке, на крайнем северо-востоке, в Интинском и Воркутинском районах, наоборот ожидается повышение температуры до слабых положительных значений, сообщает ЦГМС Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: Погода, ЦГМС
  Рубрика: Погода
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