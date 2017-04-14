В Коми проходят учения по ликвидации пожара от упавшей ракетной ступени "Ангара-А5"

Командно-штабные учения проводит МЧС Коми в районах, над которыми проходит траектория полета "Ангара-А5". В учениях задействовано множество ведомств, штаб тренировки расположен в Сыктывкаре, а командует масштабными действиями первый замминистра промышленности энергетики, транспорта и природных ресурсов Роман Полшведкин.

По легенде, утром 17 июля в Княжпогостском районе в результате нештатной ситуации при плановом запуске ракетоносителя "Ангара-А5" с Плесецка произошло его смещение с траектории полета. В результате в 365 квартале Чиньяворыкского лесничества ракетоноситель упал вблизи жилого сектора и промышленных объектов. Произошло возгорание леса на площади 250 га, усиление Ю-В ветра до штормовых значений привело к тому, что пожар перекинулся на жилой сектор, необходима эвакуация населения.

Рядом расположены объекты "Газпром Трангаз Ухта", "Транснефть-Север", "Боксит Тимана", объект РЖД, УФСИН. В районе введен режим ЧС.

Участники учений должны собрать ответственных, подготовить решение по ликвидации ЧС, проверить готовность средств местных властей, провести оповещение населения, предприятий, отработать вопросы эвакуации, и план донесения информации до штабов.

Итоги учений подведут сегодня вечером.