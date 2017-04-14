Расходы Коми должны быть сокращены на семь миллиардов рублей

Неэффективность бюджетных расходов остается высокой. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова на расширенной коллегии ведомств экономического блока. По-прежнему это особенно актуально для дорожной сети.

82% дорог республики находятся в состоянии, не подходящем ни под какие стандарты. Треть объектов жилищно-коммунальной отрасли требуют ремонта. Отрасль строительства социальных объектов тоже не в лучшем состоянии. Несмотря на в целом удовлетворительные итоги реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, в отдельных районах положение печальное. Особое внимание Л.Максимова обратила на необходимость своевременного предоставления проектно-сметной документации.

"Время решения проблем с помощью дополнительных денег безвозвратно ушло. Сейчас перед нами поставлена задача сокращения разрывов между доходами и расходами. Надо учиться жить по средствам. Мы должны выйти на бездефицитный консолидированный бюджет региона, а затем перейти к сокращению накопленной долговой нагрузки, которая сейчас колоссальная. Каждый руководитель отрасли, глава местной администрации, руководство региона должны осознать всю полноту ответственности за эффективность распоряжения имеющимися у них ресурсами", - заявила Л.Максимова.

В республике давно сложилась практика, когда Минфин Коми заключает соглашение с районами, имеющими высокую степень дотационности. Их основная цель — оптимизация расходов и принятие мер по поступлению средств в местные бюджеты. В прошлом году таких соглашений было шесть, в этом — уже десять.

"Однако мы сейчас в такой ситуации, когда для региона настали очень непростые времена. Мы тоже заключили заключение с Минфином России. И хотя республика всегда была самодостаточной, а уровень дотаций всегда был низким, мы это соглашение обязаны были заключить. Правительство Российской Федерации выставило условие — это консолидация и сокращение расходной части бюджета региона на очень большие цифры — выше 7 млрд. рублей в перспективе на трехлетний срок. Это заставляет нас пересматривать политику в отношении муниципалитетов и региональных ведомств", - сообщила зампред правительства.

В будущем все города и районы, получающие дотации из регионального бюджета, будут обязаны заключить с Минфином РК подобные соглашения.