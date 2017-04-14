Управляющие компании Сыктывкара в недельный срок должны привести в порядок контейнерные площадки

14 апреля 2017 года, 14:45 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Управляющие компании в недельный срок должны привести в порядок контейнерные площадки. В рамках общегородской планёрки, прошедшей 11 апреля, на неудовлетворительную работу управляющих компаний по уборке контейнерных площадок от мусора указал мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

По поручению градоначальника управляющие компании дополнительно уведомлены о необходимости провести данную работу в сжатые сроки. Сегодня специалисты Управления ЖКХ выборочно объехали десять дворов, где зафиксировали ненадлежащую уборку контейнерных площадок: улицы 28-ой Невельской дивизии, д.47, Парковая, д.34 и д.36, Катаева, д.37, Димитрова, д.22, Морозова, д.8, Оплеснина, д.3, Октябрьский проспект, д.76, д.101 и д.111.

Повторный выезд, в том числе и по этим адресам, будет произведён через неделю. Если управляющие компании не приведут все обслуживаемые контейнерные площадки в порядок, в их отношении будут составляться протоколы об административном правонарушении в сфере Правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар". Материалы будут направляться в суд для вынесения решения, в том числе наказания в виде штрафных санкций. Также протоколы будут направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми для решения вопроса в рамках компетенций.

Вопросы приведения города в надлежащий вид будут подробно рассматриваться на общегородской планерке 25 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ
  Ключевые слова: мусор
  Рубрика: Экология
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