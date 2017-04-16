Животным сыктывкарского зоопарка ищут опекунов

Зоопарк республиканского центра экологического образования не первый год практикует систему опекунства. Они предоставляют желающим возможность заботиться о тех представителях фауны, которых они не могут содержать в домашних условиях. Об этом рассказал заведующий зоопарка Антон Герлинг.

Так, на текущий момент еще 11 животных в зоопарке не обрели своего куратора. Это носуха, уникальная зеленая мартышка, лиса, енотовидные собаки, дикообраз, одна из сов, як, лебедь кликун и серый журавль, а также ламы и кабан.

Взять на себя опеку может как частное лицо, так и организация либо группа лиц. С опекуном заключается договор, согласно которому, тот участвует в жизни животного и ежемесячно оказывает поддержку выбранному питомцу. Это может быть покупка необходимых ветеринарных препаратов, корма или лакомств.

Помимо обязанностей, опекун получает право бесплатного посещения зоопарка и возможность использования опеки в рекламных целях.