Животным сыктывкарского зоопарка ищут опекунов

16 апреля 2017 года, 17:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Зоопарк республиканского центра экологического образования не первый год практикует систему опекунства. Они предоставляют желающим возможность заботиться о тех представителях фауны, которых они не могут содержать в домашних условиях. Об этом рассказал заведующий зоопарка Антон Герлинг.

Так, на текущий момент еще 11 животных в зоопарке не обрели своего куратора. Это носуха, уникальная зеленая мартышка, лиса, енотовидные собаки, дикообраз, одна из сов, як, лебедь кликун и серый журавль, а также ламы и кабан.

Взять на себя опеку может как частное лицо, так и организация либо группа лиц. С опекуном заключается договор, согласно которому, тот участвует в жизни животного и ежемесячно оказывает поддержку выбранному питомцу. Это может быть покупка необходимых ветеринарных препаратов, корма или лакомств.

Помимо обязанностей, опекун получает право бесплатного посещения зоопарка и возможность использования опеки в рекламных целях.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Сыктывкар, питомцы, опека, зоопарк
  Рубрика: Общество
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