190 миллиардов рублей принесли инвесторы в экономику Коми в 2016 году

За 2016 год регион привлек инвестиций на сумму более 190 млрд. рублей. Это больше, чем в предыдущие годы. Такие данные на расширенном заседании ведомств экономического блока республики привел первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова.

Практически 99% этой суммы — инвестиции в нефтегазовый сектор. Л.Максимова обозначила задачу перед Минпромом РК и муниципалитетами активизировать работу по привлечению инвестиций в другие секторы экономики. Это может быть переработка, в том числе, древесных отходов, производство стройматериалов, сельскохозяйственная и пищевая промышленность.

"Нам нужна новая модель работы с доходами. Последние три года самыми проблемными отраслями стали лесная, промышленная, строительная. Их общий доход составил менее 3% в общем доходе доходов республики. А ведь лесная отрасль — одна из самых массовых. В этих отраслях заняты наибольшее количество субъектов-хозяйственников", - заметила Л.Максимова.

Она заявила о необходимости борьбы с теневой экономикой. В 2016 годы более 700 налоговых агентов Коми выплачивали зарплату ниже прожиточного минимума.

В общей сумме валового регионального продукта объем деятельности малого и среднего бизнеса крайне мал — меньше 15%. Задача — довести эту цифру до 40%. Необходимо найти баланс интересов. Экономика региона нуждается в инновационных идеях. Особенно, в социальной сфере.