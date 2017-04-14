В Сыктывкаре пациент, перенесший пересадку почки, не может получить жизненно необходимое лекарство

14 апреля 2017 года, 13:39 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре пациент с инвалидностью, перенесший пересадку почки, с декабря прошлого года не получает лекарства по региональной льготе. О сложившейся ситуации горожанин рассказал в своем обращении на портале "Активный регион".

"Я являюсь инвалидом и получателем льготных медицинских препаратов после пересадки почки и в связи с заражением гепатитом "С" во время оперативных вмешательств, - рассказал в обращении горожанин. – Лекарства по федеральной льготе я получаю. Проблема существует по получению препаратов по региональной льготе. С декабря 2016 года рецепт на лекарство "Сертикан" лежит в аптеке №1 г. Сыктывкара. Повторный рецепт, подтверждённый в январе 2017 года, также до сих пор без результата находится в аптеке. Стоимость препарата составляет 7 000 рублей на две недели. Пропускать приём нельзя ни дня. Всего с декабря 2016 года по апрель 2017 года я потратил более 20 000 рублей. Для меня это существенные затраты".

Мужчина рассказал, что в Минздраве Коми на его обращение пояснили, что проблемы могли возникнуть с заключением контракта, отсутствием поставщика или по каким-то иным причинам.

"Это указывает лишь на то, что обеспечение граждан необходимыми медикаментами организовано не на должном уровне, - отметил сыктывкарец. – Мне этот препарат необходим, чтобы жить. Прошу принять меры по своевременному обеспечению пациентов положенными по закону медицинскими препаратами".

В ответе Минздрава Коми, опубликованном на портале, сказано, что закупка лекарственных препаратов за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По основной сводной заявке на 2017 год по федеральной программе закуп лекарственного препарата "Сертикан" (МНН-Эверолимус) не состоялся из-за отсутствия предложений от поставщика.
Заявка на повторное размещение дана в конце марта. Препарат "Сертикан" должен поступить ориентировочно в середине мая.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Сертикан, пациент с инвалидностью, лекарства, Активный регион
  Рубрика: Общество
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