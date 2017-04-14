В Сыктывкарском зоопарке появится черная лама

14 апреля 2017 года, 16:52 | Сыктывкар
Фото Дениса Будрина

Специалисты Республиканского центра экологического образования уже в понедельник отправятся в Липецк за черной ламой. Об этом рассказал заведующий зоопарком Антон Герлинг.

По его словам, увидеть черную ламу сыктывкарцы и гости столицы смогут уже в конце мая, после того как животное пройдет месячный карантин. А чуть раньше, в середине месяца, для посетителей откроется контактный зоопарк с козлятами.

Вместе с ламой зоопарк должен был пополнится и еще одним питомцем: была договоренность о приобретении енота. Зверьку уже подготовили место, однако владельцы животного продали енота в частные руки. Кстати, средняя стоимость енота в России составляет около 30 тысяч рублей.

Напомним, на сегодня в зоопарке насчитывается 95 видов разных животных, всего около 700 особей. Из них 29 млекопитающих, 25 птиц, 16 рептилий, 4 амфибии, 20 рыб и один беспозвоночный обитатель. Есть среди них и уникальные представители фауны: зеленая мартышка, тёмный тигровый питон, дикобраз, як, носуха и крокодиловый кайман, а также семейства северных оленей и лам.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: Сыктывкар, лама, зоопарк, енот
  Рубрика: Общество
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