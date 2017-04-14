4,8% против 5,4%: уровень инфляции за 2016 год в Коми ниже российского

Необходимо обеспечить инфраструктурное развитие региона, улучшить инвестиционный климат, привлечь капитал и содействовать развитию малого и среднего бизнеса. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова на совместной коллегии трех экономических ведомств региона.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении политики и регионального развития РФ до 2028 года. Среди целей - снятие инфраструктурных ограничений на саморазвитие территорий, совершенствование внутренней миграционной политики, способствование заселению малозаселенных территорий и раскрытие потенциала саморазвития региона.

Для выполнения этих задач требуются усилия как федеральных, так и региональных властей. Уже делается многое. Уровень инфляции второй год подряд демонстрирует самые низкие за последние 15 лет показатели. Если в целом по России за 2016 год он составил 5,4%, то в Коми — 4,8%. Создается адекватная денежно-кредитная политика. Ставка рефинансирования Центробанка уже установлена на 9,75%. И к концу года она существенно снизится.

"Бюджетная политика должна меняться согласно сегодняшним непростым условиям. Сокращение нефтегазовых доходов два года назад вызвало у всех шок. Сейчас важна консолидация собственных доходов и расходов. По итогам 2016 года консолидированный бюджет Республики Коми продемонстрировал рост на 7%, это больше чем 4 млрд. рублей, дефицит снизился на 2,4 млрд. Но этого мало, чтобы сбалансировать бюджет", - заявила Л.Максимова.

Зампред правительства сообщила, что с 2018 года федеральные власти не смогут устанавливать налоговые льготы, если региональные не подтвердят правило. Это позволит регионам самостоятельно принимать решения о целесообразности налоговых льгот исходя из особенностей развития территорий.

"Сегодняшняя модель межбюджетных отношений породила асимметрию, которая пошла в сторону излишней централизации бюджетных доходов. За последние три месяца с территории Коми мобилизовано более 72% собираемых здесь доходов. В то же время объем федеральных субсидий не превышает 6% и имеет тенденцию к снижению", - доложила Л.Максимова.

Она отметила, что в условиях усиления ответственности регионов для устойчивого экономического развития важно обеспечить балансированность бюджета за счет собственных доходов, консолидация расходных обязательств, вплоть до их прямого сокращения.