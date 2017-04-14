В Кировском парке спиливают деревья

В Кировском парке Сыктывкара идёт омоложение деревьев. В целях безопасности для посетителей парка часть из них подрежут, совсем ветхие – спилят.

В марте специальная комиссия осмотрел деревья в Кировском парке. Десять деревьев оказалось в неудовлетворительном состоянии из них пять берез и пять тополей высотой более 14 метров и 16 метров соответственно. Деревья были ветхими, имели наклон и представляли угрозу для посетителей парка. Их спилят.

Также было обнаружено 30 тополей высотой более 16 метров в удовлетворительном состоянии. Они имеют широкие кроны, поэтому им показана омолаживающая обрезка.

Работы продлятся до конца апреля. Все спиленные деревья и опилки будут вывезены с территории парка на полигон ТБО. Работы по подрезке деревьев проводятся в соответствии с техническими регламентами, сообщает пресс-служба мэрии.