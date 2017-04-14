Сыктывкарскому вегану запретили сдавать кровь

На Республиканской станции переливания крови произошел прецедент: сыктывкарского вегана пришлось отстранить от сдачи по причине потери веса и плохих анализов. Об этом рассказал заместитель главного врача станции Олег Бекетов.

Вообще вегетарианец и даже веган могут стать донорами, если пройдут все проверки в донорском центре. Так, любого, кто решил сдать кровь, предварительно осматривает врач, выявляет наличие хронических заболеваний, оценивает общее состояние и самочувствие человека.

После, если врач допускает донора к сдаче, отдельно на пригодность проверяется и сама кровь: помимо основного объема, она у донора берется еще и на анализы. Анализы позволяют определить биохимические показатели и наличие инфекционных заболеваний, таких, как ВИЧ, гепатит и сифилис.

Наличие последних - это стопроцентная отбраковка крови вне зависимости от мировоззрения и питания донора, тогда как биохимические показатели могут подвести именно в случае неполноценного питания, что и произошло с сыктывкарским веганом.

Врач отметил заметную, но все еще допустимую потерю веса донором и допустил идейного сыктывкарца к сдаче крови. Однако по результатам анализов биохимические показатели крови вегана оказались не соответствующими норме и кровь отправилась в отбраковку, после чего станция приостановила работу с этим донором.

"Наша деятельность строго регламентирована и мы не можем отстранить донора за веганство. Другое дело анализы, с ними не поспоришь, а у человека при таком питании органы в любом случае начинают реагировать. Недаром официальная медицина заявляет, что без мяса жить нельзя. Мы, в свою очередь, всегда говорим донорам, что им нужно комплексное питание с поступлением витаминов и всех необходимых человеческому организму веществ", - подчеркнул О.Бекетов.

***Вегетарианец - это человек, сознательно и добровольно отказавшихся от потребления любой мясной пищи животных или рыб, убитых в процессе добычи или после специального выращивания на убой.

Веганство - более строгий вид вегетарианства. Веганы не едят продуктов животного происхождения вообще. Молоко и яйца исключены. Многие из них не употребляют в пищу даже мед, поскольку считают его продуктом эксплуатации пчел. При этом убеждения веганов намного шире, чем просто диетические ограничения, так как они избегают, по возможности, всего, что имеет животное происхождение. Они не носят одежду из кожи, шерсти и шелка, не пользуются жировым мылом и не делают фотографий, для производства которых требуется желатин, основу которого составляют кости и соединительные ткани животных. Известно, что желатин используется и для приготовления кондитерских изделий, от которых веганы также отказываются.