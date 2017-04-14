Людмила Жукова: "Год добрых дел нужен, чтобы пробудить очерствевших людей"

14 апреля 2017 года, 16:38 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Республиканский Совет ветеранов поддержал инициативу главы Коми Сергея Гапликова провести 2017 год под знаком Года добрых дел. Об этом, комментируя предложение руководителя региона, сообщила председатель республиканского Совета ветеранов Людмила Жукова.

По ее словам, Год добрых дел – очень нужное мероприятие, которое "пробудит" очерствевших людей.

"Добрые дела – ведь это дело совести каждого человека, - отметила собеседница агентства. – Ветеранский корпус делает их постоянно, но нам хотелось бы увидеть больше внимательности и чуткости со стороны молодежи, именно поэтому мы сейчас выстраиваем систему взаимоотношений с подрастающим поколением. Хотим передать им свой опыт, научить, как воспитывать в себе доброту и уважение к людям".

По словам Л. Жуковой, республиканский Совет ветеранов с этой целью подготовил акцию "Теплый дом", в которой вместе с молодежью поучаствуют активисты движения. Акция состоится в мае, сразу после того, как растает снег. Под руководством наставников студенты помогут ветеранам прибраться в квартирах, вымоют окна, наведут чистоту на дворовых территориях.

"Во время акции, работая с ребятами бок о бок, мы хотим пообщаться с ними, неназойливо поделиться жизненным опытом, - пояснила лидер ветеранского движения Коми. – В мае хотим провести вместе со школьниками и студентами еще одну акцию – по высадке ветеранских клуб и аллей в Сыктывкаре и Эжвинском районе".

Целую серию благотворительных акций республиканский Совет ветеранов приготовил и на осень. Ко дню пожилых людей учащиеся ссузов помогут ветеранам отремонтировать одежду и при необходимости постригут.

В рамках Недели добрых дел будет объявлен сбор книг, канцелярских товаров, одежды и обуви для малоимущих сельских жителей и детских приютов.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Республиканский совет ветеранов, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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