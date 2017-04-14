Сыктывкарцы попросили в День победы обеспечить автобусы на кладбище

Жители столицы Коми 13 апреля смогли высказать свои пожелания в преддверии празднования Дня победы. В Общественной приемной главы Коми прошла тематическая прямая линия.

Сыктывкарку, которая ежедневно проходит через мемориал "Вечная слава" беспокоит состояние памятника. По ее словам, серость архитектурного объекта совершенно не способствует патриотическому настроению. Женщина поинтересовалась, будут ли реконструировать памятник и посоветовала поставить в этом районе туалеты.

Начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов не согласился, что мемориал выглядит невзрачно. По его словам, в изваянии использовался благородный мрамор, как нельзя лучше подчеркивающий смысл памятника. Но сыктывкарку успокоили: к 100-летию Коми вечный огонь подвергнется масштабной реконструкции. Там могут появиться новые плиты и новые герои. А к 1 мая уже в этом году все памятники города приведут в порядок, подремонтируют и помоют.

Еще одна просьба, которая прозвучала в следующем звонке, касалась автобусов на кладбище. Сыктывкарка напомнила, что для многих 9 мая - это не только праздник, но и день поминания родственников, но жители города не всегда могут нормально доехать до кладбища. Женщина попросила направить на эти маршруты 9 мая дополнительные автобусы.

Ее просьбу передали ответственному отделу администрации.

Одним из самых важных вопросов стало участие горожан в акции "Бессмертный полк". Жители Коми до сих пор сомневаются, участвовать ли им в акции, а между тем преград и каких-то специальных правил для того, чтобы встать в колонну и пройти по всему городу, нет..

Дозвонившаяся задала вопрос о том, можно ли принести с собой на акцию табличку с именем родственника, если нет фотографии.

Как пояснил О.Елфимов, пройти в "Бессмертном полку" можно либо с табличкой, либо вообще без каких-то атрибутов.

Напомним, в 9 мая фотографии участников Великой Отечественной войны, ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников пронесут их родные победным строем по главным улицам города в дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражений. Участники акции начнут собираться с 10.00 на улице Коммунистическая возле торгового центра "Парма". Предварительная запись не требуется, поскольку, по сути "Бессмертный полк" – это народная инициатива. Встать в ряды шествия может любой гражданин.