В Великий четверг специалисты соцзащиты помогли ветеранам прибраться в квартирах

14 апреля 2017 года, 13:04 | Сыктывкар
Фото предоставлено СРЦН Сыктывкара"

В преддверии Пасхи, в Великий четверг, работники соцзащиты помогли ветеранам Великой Отечественной войны навести идеальный порядок в их домах и квартирах. Так Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних присоединился к Году добрых дел в Коми.

Как пояснила "Комиинформу" заведующая отделением № 1 учреждения Ольга Титова, эта акция проводится в столице Коми не впервые и стала доброй традицией несколько раз в году, в том числе перед Днем Победы.

К нуждающимся в помощи приходят как сами сотрудники Центра, так и его старшие подопечные, изъявившие желание эту помощь оказать. 13 апреля они прибрались и вымыли окна у нескольких ветеранов войны, проживающих в Верхнем Чове.

"Каждый год мы стараемся прийти к тем, кто не может сделать уборку сам: забраться на стулья, табуретки, подоконники и тщательно вымыть окна. К одной бабушке, у которой нет ноги, ходим уже не первый раз, - рассказала собеседница информагентства. – Конечно, люди всегда очень благодарны. Вчера одинокие ветераны отмечали, что у многих впервые после долгого перерыва дом стал чистым".

К 9 мая Центр также готовит приятные сюрпризы и подарки старшему поколению.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: Сыктывкар. соцзащита, ветераны, акция
  Рубрика: Общество
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