Барахолку в центре Сыктывкара будет патрулировать полиция

Барахолку в центре Сыктывкара на пересечении улиц Орджоникидзе – Карла Маркса будет патрулировать полиция. Соответствующее письмо с просьбой включить ее в маршрут проверки направят правоохранителям, сообщает мэрия.

Напомним, на неприглядное место, портящее облик города, не так давно обратили внимание сами горожане и начали обращаться в СМИ, администрацию города, а также правоохранительные органы.

Кроме того, подтвердилось, что "блошиный рынок" стал местом распространения нелегального алкоголя, в частности, "фунфыриков".

Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, в ближайшее время на имя начальника УМВД России по Сыктывкару будет направлено письмо с просьбой включить в маршрут патрулирования место расположения несанкционированного рынка.

"Это необходимо для того, чтобы работники правоохранительных органов могли установить личности так называемых торговцев. Полученные данные дадут возможность специалистам мэрии составить материалы об административных правонарушениях и направить их в суд для принятия решения. Совместные действия помогут навести порядок в центральной части города, так как товар, разложенный на участке, не предназначенном для этого вида деятельности, помимо всего прочего мешает движению пешеходов", - пояснили в администрации.

*** Правила работы нестационарных торговых объектов и порядок организации уличной торговли на территории МО ГО "Сыктывкар" утверждены постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 01.03.2012 №3/584. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО "Сыктывкар" как на муниципальной территории, так и на частной, установлен постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 04.09.2012 №9/3370.

Действующими на территории МО ГО "Сыктывкар" Правилами благоустройства МО ГО "Сыктывкар" установлены для физических и юридических лиц всех организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей единые и обязательные к исполнению требования к содержанию и благоустройству городской территории, а также ответственность за ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию принадлежащего им имущества.

В случае фиксирования нарушений данные лица будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с ч.22 ст.6, ч.16 ст.7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 г. № 95-РЗ "Об административной ответственности в Республике Коми", в том числе в виде штрафных санкций.