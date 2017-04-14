Барахолку в центре Сыктывкара будет патрулировать полиция

14 апреля 2017 года, 11:48 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Барахолку в центре Сыктывкара на пересечении улиц Орджоникидзе – Карла Маркса будет патрулировать полиция. Соответствующее письмо с просьбой включить ее в маршрут проверки направят правоохранителям, сообщает мэрия.

Напомним, на неприглядное место, портящее облик города, не так давно обратили внимание сами горожане и начали обращаться в СМИ, администрацию города, а также правоохранительные органы.

Кроме того, подтвердилось, что "блошиный рынок" стал местом распространения нелегального алкоголя, в частности, "фунфыриков".

Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, в ближайшее время на имя начальника УМВД России по Сыктывкару будет направлено письмо с просьбой включить в маршрут патрулирования место расположения несанкционированного рынка.

"Это необходимо для того, чтобы работники правоохранительных органов могли установить личности так называемых торговцев. Полученные данные дадут возможность специалистам мэрии составить материалы об административных правонарушениях и направить их в суд для принятия решения. Совместные действия помогут навести порядок в центральной части города, так как товар, разложенный на участке, не предназначенном для этого вида деятельности, помимо всего прочего мешает движению пешеходов", - пояснили в администрации.

*** Правила работы нестационарных торговых объектов и порядок организации уличной торговли на территории МО ГО "Сыктывкар" утверждены постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 01.03.2012 №3/584. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО "Сыктывкар" как на муниципальной территории, так и на частной, установлен постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 04.09.2012 №9/3370.

Действующими на территории МО ГО "Сыктывкар" Правилами благоустройства МО ГО "Сыктывкар" установлены для физических и юридических лиц всех организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей единые и обязательные к исполнению требования к содержанию и благоустройству городской территории, а также ответственность за ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию принадлежащего им имущества.

В случае фиксирования нарушений данные лица будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с ч.22 ст.6, ч.16 ст.7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 г. № 95-РЗ "Об административной ответственности в Республике Коми", в том числе в виде штрафных санкций.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: торговля, Сыктывкар, полиция, законодательство, Алкоголь
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:05 13.04.2017
"Барахолка" в центре Сыктывкара стихийно сворачивается и так же появляется снова
14:29 10.04.2017
Сергей Гапликов: "Конфессии Коми должны объединиться в борьбе с пьянством"
13:43 06.04.2017
Сыктывкарцев беспокоит продажа "фунфыриков" на нелегальной барахолке в центре города


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Клаус Пеллер: "Мечтаю, чтобы мы в Коми жили, как в Европе"
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 апреля

День освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками 1945 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus