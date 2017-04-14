В Коми переведут в электронный вид более трех миллионов бумажных документов
В Республике Коми будут переведены в электронный вид более трех миллионов бумажных документов за 90 лет.
Как сообщили в Министерстве юстиции Республики Коми, в загсах региона активно идет подготовка к этой работе – ретроконверсии архивных документов.
Федеральные власти поставили задачу перед органами загса России – перевести в электронную форму записи актов гражданского состояния, составленные с 1 января 1926 года по 1 апреля 2015 года.
"Главная цель создания ретроконверсии архивных документов – создание юридически значимого электронного документооборота. Это повлечет за собой сокращение сроков оказания государственных услуг для граждан", - пояснил министр юстиции региона Дмитрий Наумов.
Правительство Российской Федерации определило перечень сведений, включаемых в запись акта гражданского состояния, конвертируемых в форму электронного документа. Для реализации поставленной задачи из федерального бюджета выделены денежные средства в виде субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации.
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