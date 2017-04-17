Сотрудники Постпредства Коми в СЗФО перечислили однодневный заработок в Фонд Великой Победы
Сотрудники Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ подключились к благотворительному марафону "Мы – наследники Великой Победы".
Сотрудники Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ традиционно перечислили на счет Коми республиканского некоммерческого фонда "Победа" свой однодневный заработок.
Собранные средства будут направлены для оказания помощи нуждающимся ветеранам войны - на ремонт жилья, предоставление материальной помощи, приобретение бытовой техники, мебели, предметов первой необходимости.
Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации приглашает всех желающих присоединиться к акции.
***Реквизиты
Коми республиканский некоммерческий фонд "Победа":
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОКПО 73326117
ОКАТО 87401000000
Счёт в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Контактные телефоны в Сыктывкаре: 8(8212) 243-130 и 249-588.
***В год 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге состоятся следующие мероприятия:
5 мая:
1) Торжественно-траурная церемония и возложение цветов у памятников воинам Республики Коми, павшим при защите Ленинграда на воинских мемориалах "Синявинские высоты" и "Невский пятачок".
2) Собрание членов коми землячества Санкт-Петербурга, посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
8 мая:
Торжественно-траурная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.
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