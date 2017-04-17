Сотрудники Постпредства Коми в СЗФО перечислили однодневный заработок в Фонд Великой Победы

Сотрудники Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ подключились к благотворительному марафону "Мы – наследники Великой Победы".

Сотрудники Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ традиционно перечислили на счет Коми республиканского некоммерческого фонда "Победа" свой однодневный заработок.

Собранные средства будут направлены для оказания помощи нуждающимся ветеранам войны - на ремонт жилья, предоставление материальной помощи, приобретение бытовой техники, мебели, предметов первой необходимости.

Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации приглашает всех желающих присоединиться к акции.

***Реквизиты

Коми республиканский некоммерческий фонд "Победа":

ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.

ИНН/КПП 1101479871/110101001

ОКПО 73326117

ОКАТО 87401000000

Счёт в Коми ОСБ №8617

Р/с 40703810428000103991

Кор.сч. 30101810400000000640

БИК 048702640

Контактные телефоны в Сыктывкаре: 8(8212) 243-130 и 249-588.

***В год 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге состоятся следующие мероприятия:

5 мая:

1) Торжественно-траурная церемония и возложение цветов у памятников воинам Республики Коми, павшим при защите Ленинграда на воинских мемориалах "Синявинские высоты" и "Невский пятачок".

2) Собрание членов коми землячества Санкт-Петербурга, посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

8 мая:

Торжественно-траурная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.