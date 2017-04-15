Удорские работники соцзащиты и волонтеры активно включились в проведение Года добрых дел

Социальная бригада Центра соцзащиты Удорского района в поселке Ёдва подключилась к Году добрых дел.

Специалист по социальной работе Олеся Маркова и социальный работник Евстолия Корнилова в рамках социальной акции "Поделись своим теплом" оказали помощь пожилым жителям поселка.

Соцработники постарались во благо одинокой супружеской пары. "Им обоим - за 80 лет, дети живут далеко и родителей навещают не часто. Наши сотрудники помогли – прибрали в доме, оказали парикмахерские услуги. Рады, что старались не зря, - рассказали в ЦСЗН Удорского района. – Хозяйка дома поблагодарила наших сотрудников за работу и заботу, а глава семьи признался, что с новой прической помолодел на 10 лет".

Кроме того, работки соцслужбы и волонтеры детско-молодежного объединения "Волна" принялись за подготовку небольших подарков для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ребята приступили к изготовлению сувениров из подручных материалов для ветеранов. А за работой в дружеской обстановке обсудили планы дальнейших добрых дел.