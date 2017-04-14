Роспотребнадзор Коми: как выбрать безопасные продукты к Пасхальному столу

Пасхальный стол - очень важная часть главного христианского праздника. Непременным его атрибутом является традиционная пища с символическим содержанием – творожная пасха, пасхальные яйца и кулич.

Готовясь к празднику Пасхи, важно помнить о том, что праздничные блюда чаще готовятся накануне. Чтобы блюда получились вкусными и безопасными, при покупке продуктов - творога, сливочного масла, куриных яиц, сметаны, изюма, орешек, придерживайтесь следующих правил:

- во избежание покупки некачественных продуктов внимательно изучите маркировку, срок годности, состав продуктов, температуру хранения, запах и внешний вид продукта;

- удостоверьтесь в целостности упаковки, а также в том, что условия хранения товара соответствуют требованиям производителя. Не берите много продуктов, а закупайте столько, сколько необходимо для приготовления праздничных блюд, и которые точно будут использованы до конца указанного производителем срока;

- при покупке творога важно обращать внимание на наименование продукта. Если в наименование указано "продукт творожный", значит, это молочный составной продукт, в котором кроме белка и жира животного происхождения имеются другие компоненты. Не покупайте молоко, творог, сыры, если они хранились без охлаждения;

- при выборе сливочного масла стоит ориентироваться на наличие информации о документе, в соответствии с которым выработан продукт – ГОСТ Р 32261-2013, а также обратить внимание на его состав. В настоящем сливочном масле вообще не должно быть растительных жиров, должны фигурировать только сливки и цельное молоко, иногда соль. Если в составе присутствует пальмовое, арахисовое, кокосовое масло или просто ингредиент под названием "заменитель молочных жиров", это маргарин или спред;

- при покупке куриного яйца необходимо помнить о том, что не допускается продажа яиц в отделах (секциях) организаций торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению; запрещена реализация яиц с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, "тек", "бой". Гарантированно "свежими" являются диетические. Срок хранения диетического яйца не более семи дней. Срок хранения столового яйца – до 25 суток. Не забывайте проверять качество яиц в местах их продажи на овоскопе.

Важно помнить, что для профилактики заболевания сальмонеллезом перед использованием яйцо необходимо подвергнуть мойке с использованием кальцинированной соды и любого дезинфицирующего средства, предназначенного для обработки посуды. Мытое яйцо можно хранить не более 12 суток.

- при использовании изюма следует помнить о необходимости его предварительной обработке, так как данный продукт может стать причиной гельминтозов.

Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности продукции, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям. Таким документом является декларация о соответствии товара.

Если вы купили некачественный продукт, то вы вправе возвратить товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт покупки, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.