В Вуктыле повысили юридическую грамотность пенсионеров

13 апреля специалисты Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла при содействии администрации городского округа "Вуктыл" организовали тематический семинар – практикум. В нем приняли участие активисты районного совета ветеранов, председатели первичных ветеранских организаций, председатель вуктыльского союза ветеранов Афганистана и Чечни – всего 30 человек, сообщает ппресс-служба администрации муниципалитета.

"Заместитель руководителя администрации городского округа "Вуктыл", Гульнара Идрисова рассказала о девяти социально значимых проектах, которые будут реализовываться на территории городского округа "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет". А также сообщила, что в Республике Коми по инициативе Главы Республики Коми дан старт Году добрых дел. В рамках данной кампании будет проведено много интересных мероприятий, в том числе такие межведомственные проекты как "Активное долголетие" и "Мы вместе!", - сообщили в Центре соцзащиты Вуктыла.

Об изменениях, коснувшихся земельного законодательства, участникам семинара рассказала Владлена Дзюба, заведующий сектором по управлению земельными участками. Она также ответила вопросы по межеванию земельных участков, постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и т.д.

Татьяна Михеева, начальник отдела социальных выплат Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Вуктыла, разъяснила порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, о возмещении расходов на проезд в медицинские организации Коми, оказывающие специализированную онкологическую помощь, к месту обследования и лечения онкологических заболеваний и обратно, а также о предоставлении республиканской денежной выплаты "детям войны" в связи с празднованием Дня Победы.

Заведующая организационно-консультативным отделением ЦСЗН Вуктыла Карина Кучак вместе со старшим экспертом Центра "Мои документы" Антоном Ваховским проинформировали ветеранов о возможности получения государственных услуг в электронном виде на портале Госуслуги.ру как одной из наиболее простой и удобной форме взаимодействия с государственными органами. Выступление специалистов сопровождалось презентацией "Электронное правительство".

По окончании семинара все желающие были зарегистрированы на сайте Госуслуги.ру. " Встреча прошла конструктивно и динамично", - подытожили в ЦСЗН Вуктыла.