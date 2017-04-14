В районах Коми построят новые и модернизируют действующие объекты ЖКХ

Строительство новых и модернизация действующих объектов ЖКХ запланированы в 2017 году в сельских районах республики. Развитие инфраструктуры отрасли позволит улучшить качество оказываемых потребителям коммунальных услуг и в перспективе – удешевить их.

О планах на текущий год на коллегии Минстроя Коми доложил гендиректор Коми тепловой компании Игорь Глухов. "В ближайшие два-три месяца будут завершены работы на двух пеллетных котельных, начатых в прошлом году – в поселках Вухтым Прилузского и Бортом Сысольского района. Планируем техперевооружение на четырех котельных Печорского района, на двух котельных в Сыктывдинском и Усть-Вымском районах" - рассказал гендиректор.

Готовится строительство новой блочно-модульной котельной в печорском поселке Чикшино после подтверждения Газпромом выполнения собственных работ, связанных с обеспечением нового объекта газом. Также рассматривается вопрос строительства пеллетной БМК в удорском поселке Усогорск.

По словам докладчика, совместно с Минстроем и администрацией Ухты ведется организация строительства новой котельной в поселке Водный в рамках приоритетной проектной инициативы под эгидой министерства. Уже получен земельный участок, сформировано техзадание, на днях направлен расчет технико-экономического обоснования в подведомственный министерству центр энергосбережения. После подтверждения Минстроем источника финансирования КТК готова приступить к заключению контрактов и выполнению работ в течение 12 - 15 месяцев.

"Планируем мы также начать проектирование котельных для перевода с мазута на местные виды топлива, в том числе на древесные (щепу и пеллеты) в селе Ыб Сыктывдинского района, в поселке Аджером Корткеросского района, а также в райцентрах Койгородского и Усть-Куломского районов", - отметил Игорь Глухов.

Он добавил, что помимо этого в планах на текущий год – строительство десяти станций водоочистки и одной станции канализационно-очистных сооружений.