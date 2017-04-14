Судебные приставы Коми обязали должника отремонтировать квартиру соседки.

Благодаря грамотной работе судебный пристав-исполнитель добился исполнения решения суда, в результате чего должник отремонтировал квартиру, которую ранее неоднократно затапливал. Мирным путем без привлечения суда гражданин Ш. производить ремонтные работы отказался.

В отделе судебных приставов по г. Печоре на исполнении находилось исполнительное производство об обязании гражданина Ш. произвести ремонтные работы в квартире соседки: побелку потолка, стен, ремонт руста и поклейку обоев в большой комнате, на кухне, в кладовой и ванной комнате, а также в туалетной комнате и в коридоре. При поступлении исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства, незамедлительно вручил его должнику, выставил требование об исполнении решения суда. Также были направлены запросы с целью определения имущественного положения гражданина Ш. в налоговую, пенсионный фонд.

Несмотря на предпринятые меры судебным приставом-исполнителем, должник не торопился устранять повреждения в результате неоднократного затопления квартиры взыскателя. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, так как в установленный срок для добровольного исполнения решения суда работы произведены не были.

В результате предпринятых мер судебным приставом-исполнителем гражданин Ш. приступил к устранению повреждений в квартире взыскателя, был произведен ремонт. Ремонт был одобрен хозяйкой и принят по акту приема-передачи. Взыскатель к должнику больше претензий не имеет, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов.



