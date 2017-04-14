На Тентюковской улице в Сыктывкаре искали бомбу
14 апреля 2017 года, 8:30 | Сыктывкар
Очередное сообщение о подозрительном пакете по улице Тентюковская в районе дома 353 поступило в правоохранительные органы 13 марта.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" на место в 10.00 стянули оперативные службы города. Работы завершились в 11.00, специалисты выяснили, что в пакете находятся забытые вещи.
Напомним, в связи с терактом в Санкт-Петербурге за первые десять дней апреля в Сыктывкаре зафиксировано 24 сообщения о подозрительных предметах.
Юлия Николаева
Ключевые слова: Тентюковская, службы, пакет, бомба
Рубрика: Происшествия
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